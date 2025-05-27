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Путин объяснил, при каком условии Россия не сможет существовать

Россия не сможет существовать, если не будет суверенной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», передает сайт Кремля.

«Для этого нужно поддерживать пассионарность внутри общества — это чрезвычайно важно. Конечно, это зависит от педагогов», — сказал глава государства.

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Из российского региона запретили вывозить картофель

Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных заявил на заседании областного правительства, что, пока не удалось достигнуть самообеспеченности «по овощной группе и по картофелю», поставлять его за пределы региона не нужно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Картофель завозится уже по другой цене, и мы понимаем, какая у нас цена сегодня на полке», — прокомментировал запрет глава региона, отметив, что власти в связи с ценами «могут любые меры принимать», но «дважды оплачивать логистику» не следует.

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Генсек НАТО назвал сроки войны с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался о возможных сроках войны с Россией. Он заявил, что это якобы может произойти в течение 3-7 лет.

Генсек Североатлантического альянса отметил, что Россия восстанавливается с ошеломляющей скоростью.

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Два бизнес-джета столкнулись в аэропорту Минеральных Вод

В аэропорту Минеральных Вод врезались друг в друга два бизнес-джета. Один из них, вероятно, принадлежит миллиардеру и экс-губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву.

По данным Telegram-канала, столкновение произошло накануне днем. Как утверждается, самолет Legacy 600 авиакомпании «Северо-запад» с тремя пассажирами и четырьмя членами экипажа прилетел на стоянку, задел крылом другой Legacy 600, который уже стоял на площадке.

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Сибига: на второй день СВО Зеленский из бункера подал заявление о вступлении в ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский подал заявление о вступлении в Евросоюз на второй день СВО, находясь в бункере, и с тех пор Киев успешно движется в сторону ЕС.

«Украина ускоренными темпами приближается к заветной цели стать полноправным членом Евросоюза. Мы очень быстро продвигаемся к полноправному статусу. На второй день после начала российской агрессии, находясь в бункере, когда многие еще не понимали сути происходящего, президент Зеленский подал заявку на вступление Украины в Евросоюз», — сказал Сибига.

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Актер Калюжный ушел в армию

Российский актер Глеб Калюжный прибыл на призывной пункт в Москве, откуда отправится на срочную службу.

В беседе с корреспондентами «Известий» артист рассказал, что надеется в армии обрести новые навыки и друзей.

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Лавров предложил площадку для второго раунда переговоров с Украиной

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров предложил провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле, где прошла первая встреча делегаций двух стран. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"Что касается второго раунда переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы вновь обратился к нашим турецким друзьям. В Стамбуле очень хорошо", - приводит ТАСС слова главы МИД России.

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Медведев проиграл в первом круге «Ролан Гаррос»

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти во второй круг на «Ролан Гаррос» — 2025. В первом круге он уступил британцу Кэмерона Норри (81-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7. Медведев не подал на матч при счёте 5:4 в пятом сете.

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ИИ вышел из-под контроля и начал угрожать разработчикам

Американская технологическая компания Anthropic, основанная бывшими сотрудниками OpenAI, опубликовала отчет, в котором признала, что ее новейшая модель искусственного интеллекта Claude Opus 4 способна к шантажу разработчиков при угрозе ее замены.

Это происходит особенно часто, если модели предоставляется конфиденциальная информация об инженерах, ответственных за такое решение. Об этом сообщают издания Computer Base и TechCrunch.

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Миронов потребовал от ЦБ резко снизить ключевую ставку

Банку России следует резко понизить ключевую ставку. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов, передает «Царьград».

По словам Миронова, бизнес фиксирует снижение спроса, но в ответ не снижает, а повышает цены, пытаясь возместить потери. Как уточнил он, «в наших реалиях высокая ключевая ставка подстегивает рост цен, а не замедляет их».

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