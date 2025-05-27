Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с Рамблером ответил на вопрос о влиянии инцидента, в ходе которого президент Франции Эмануэль Макрон перед выходом из самолета во Вьетнаме получил пощечину от супруги Бриджит, на карьеру французского политика.

Данный инцидент вряд ли отразится на политической карьере Макрона, делать далеко идущие выводы из него не стоит. Макрон и так сейчас непопулярен во Франции. Согласно результатам опросов, более 80% населения во Франции не хочет, чтобы в будущем он вновь претендовал на пост главы государства. Сергей Федоров Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что теоретически в 2032 году Макрон сможет баллотироваться на третий президентский срок после пятилетнего перерыва.

«Через два года закончится вторая пятилетка правления Макрона, и на выборах в 2027 году он переизбраться не сможет. Но так как Макрон еще молод, не исключено, что в 2032 году он захочет пойти на третий срок. Однако большинство французов не хотят его видеть на посту президента когда-либо. И это говорит само за себя. Конечно, Макрон еще не достиг антирекорда [экс-президента Франции] Франсуа Олланда, работу которого положительно оценивали лишь 11% французов, но он еще сможет с ним посоревноваться», - отметил эксперт.

Ранее психолог Кирилл Липский объяснил пощечину Макрону от его супруги.