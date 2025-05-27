Сибига: на второй день СВО Зеленский из бункера подал заявление о вступлении в ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский подал заявление о вступлении в Евросоюз на второй день СВО, находясь в бункере, и с тех пор Киев успешно движется в сторону ЕС. Его слова приводит азербайджанское издание Haqqin.

«Украина ускоренными темпами приближается к заветной цели стать полноправным членом Евросоюза. Мы очень быстро продвигаемся к полноправному статусу. На второй день после начала российской агрессии, находясь в бункере, когда многие еще не понимали сути происходящего, президент Зеленский подал заявку на вступление Украины в Евросоюз», — сказал Сибига.

По его словам, спустя полгода после этого Киев получил статус кандидата на членство в ЕС и с тех пор успешно преодолевает все процедуры, требующиеся для вступления.

До этого еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина «выполнила домашнюю работу» и готова к началу переговоров о вступлении в ЕС.

Она назвала прием страны в объединение «ключевым моментом гарантий безопасности». Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз, а по мнению премьера Виктора Орбана, это разрушило бы венгерскую экономику.