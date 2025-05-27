Страны Запада не оставляют попыток сорвать процесс по урегулированию вооружённого конфликта на Украине.

С заявлением об этом выступил президент Республики Сербской Милорад Додик. Его слова приводит ТАСС.

«Мы видим, что западные страны по-прежнему не идут к диалогу и пытаются разрушить те договорённости, которые (стороны. — RT) пытаются достигнуть», — сказал Додик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что многие СМИ участвуют в кампании по срыву переговоров по Украине.