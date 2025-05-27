Генсек НАТО назвал сроки войны с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался о возможных сроках войны с Россией. Он заявил, что это якобы может произойти в течение 3-7 лет.

Генсек Североатлантического альянса отметил, что Россия восстанавливается с ошеломляющей скоростью.

По словам Рютте, анализ ряда открытых источников разведывательных служб НАТО, а также СМИ Германии и других стран, показывает, что РФ может напасть через три года.

При этом политик отметил, что кто-то говорит, что это произойдет через 5 лет, а другие – через 7.

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Западу нужно быть готовым между 3 и 7 годами, заключил генсек НАТО.

Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать. Также Путин заявил, что Россию буквально вынудили начать СВО на Украине.

Ранее украинское СМИ со ссылкой на источники написало, что президент США Дональд Трамп «серьезно рассматривает» возможность снятия всех ограничений, наложенных Байденом на военные действия Украины.