Выданное Германией разрешение на использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по территории России является безответственным и призвано предотвратить наступление мира. Об этом заявил РИА Новости французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что власти Германии, Франции, Британии и США сняли ограничения на дальность ударов ВСУ западным оружием. По его словам, ВСУ получили разрешение атаковать этим оружием военные объекты на территории России. Позже Мерц уточнил, что такое решение было принято еще несколько месяцев назад.

По мнению Флориана Филиппо, заявление канцлера Германии «опасно, безответственно и призвано предотвратить наступление мира».

«Реальность такова, что украинский фронт разваливается, начался диалог о мире, а ЕС с его вассалами типа Макрона и Мерца занимает провоенную позицию», - заметил политик.

По его словам, гораздо более провоенная позиция Фридриха Мерца по сравнению с его предшественником на посту канцлера Олафом Шольцом «вызывает беспокойство» и «отражает империалистское желание Германии иметь первую в Европе армию».

Напомним, что в середине мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. По итогам встречи стороны согласовали масштабный обмен пленными: тысяча на тысячу человек.