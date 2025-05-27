Будет только хуже: в Думе дали Украине совет по переговорам
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Украине стоит согласиться на текущие предложения России по урегулированию, пока требования Москвы не ужесточились. Об этом депутат рассказал NEWS.ru.
В середине мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. По итогам встречи стороны согласовали масштабный обмен пленными: тысяча на тысячу человек.
Позже президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора. Этот документ будет включать принципы соглашения, сроки и другие вопросы, включая возможное прекращение огня «на определенное время при достижении соответствующих договоренностей».
«Мы мира хотим больше, чем они, сберечь остатки украинского народа», - так Картаполов прокомментировал процесс переговоров с Украиной.
Депутат подчеркнул, что Россия не будет поддаваться на провокации Украины и продолжит выполнять свои задачи в зоне спецоперации. В частности, ВС РФ продолжат нанесение ударов по военным объектам Киева, отметил Картаполов. Он призвал Украину вести переговоры на основе сделанных Россией предложения.
«Следующие предложения будут только ухудшаться», - заключил Картаполов.