В среду Зеленский отправится в Берлин, чтобы уведомить канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Берлин назначен Киевом "любимой женой" Украины. А потому бюргерам придется распахнуть кошельки - в Европе просто больше некому.

Отношения между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, подтверждают европейские аналитики, близки к нулю. Личная "химия" в них отсутствует начисто, и с этим чиновникам Евросоюза точно ничего не поделать. Диалог между Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном при внешней близости упирается в самое болезненное для Парижа - деньги. За уже ставшими традиционными "обнимашками" на камеру Зеленский столкнулся с национальной скупостью французов, не готовых содержать ни его самого, ни его окружение. Франция, разумеется, не отказалась от моральной и политической поддержки Киева, но "поиздержалась" и точно не возьмет украинцев на довольствие вместо американцев. Как на днях сообщил французам премьер Пятой республики Франсуа Байру, стране необходимо "навести порядок в бухгалтерских книгах, в частности, разобравшись с "Гималаями" государственных расходов". О том, что проблем в бюджете Франции становится все больше, бьет в набат местная Счетная палата. Так что помимо поцелуев и жарких объятий Макрону предложить Зеленскому по-большому счету нечего, самому на жизнь не хватает. А впереди еще саммит НАТО, на котором от стран Европы будут требовать поднять взносы в бюджет альянса до пяти процентов ВВП, тогда как сегодня расходы официального Парижа на эти цели не дотягивают до двух процентов.

От сдержанных британцев Зеленский рассчитывает получить чуть больше, но и тут на щедрость Киеву рассчитывать не приходится. Премьер Кир Стармер ограничен в средствах, скуп на эмоции и слишком рационален, когда речь идет об отношениях с Украиной. К тому же на всех встречах он подчеркивает, что Зеленский ему не ровня, даже если это не говорится вслух.

Так что главные надежды поживиться Зеленский связывает с ФРГ. Конечно, "бывший локомотив" Европы изрядно подрастерял потенциал, но на фоне остальных частей Старого света еще выглядит дееспособным. Смена прагматичного Олафа Шольца, на идеологически заряженного, рвущегося показать себя Фридриха Мерца на посту канцлера дает Зеленскому шанс выторговать у Берлина дополнительные миллиарды за призрачные надежды и не выполнимые обещания.

С точки зрения Киева, только Мерц в состоянии приструнить тех членов Евросоюза, кто устал от наглости Украины и в глубине души мечтает, чтобы Россия поскорее поставила точку на карьере Зеленского. В вторник прошел Совет Евросоюза, на котором министры по делам ЕС обсуждали лишение права голоса Венгрии из-за претензий к "состоянию демократии и верховенства права".

На момент публикации материала решение в отношении Будапешта еще не было принято. Стремление лишить Венгрию права голоса, активно продвигаемое Германией, отвечает интересам Киева. Премьер Венгрии Виктор Орбан выступает категорически против возможного членства Украины в Евросоюзе и НАТО. В стране проходит референдум, чтобы выяснить мнение жителей по поводу вступления Киева в "европейскую семью". Во вторник канцлер Мерц предупредил, что Берлин рассмотрит вопрос о приостановке финансирования Словакии со стороны Евросоюза, если эта страна, подобно Венгрии, "продолжит отклоняться от общего направления блока".

"Если Мерц хочет сделать Германию диктатором в насильственно объединенной Европе, я просто напомню, что такой уже был. И ничего хорошего из этого не вышло", - прокомментировал звучащие из ФРГ угрозы евродепутат от Словакии Любош Блага.

Перед визитом Зеленского в Берлин, канцлер Германии спровоцировал нешуточный скандал, заявив, что западные союзники отменили ограничения на дальность оружия, поставляемого на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение опасным, "полностью противоречащим стремлениям России к политическому урегулированию". После того как вице-канцлер Ларс Клингбайль от Социал-демократической партии опроверг слова Мерца, сообщив, что никаких новых договоренностей по вооружениям, выходящим за рамки того, что делало прошлое правительство, принято не было, канцлер смягчил риторику. И стал утверждать, что решение по дальности вооружений, получаемых Украиной, было принято до его назначения на пост и он лишь "описал нечто, что происходит уже несколько месяцев". Немецкие СМИ, в свою очередь, поддержали эту версию сообщив, что, рассуждая о дальности ракет, отправленных Киеву, Мерц, по-видимому, вообще не имел в виду ракеты Taurus.

Вопрос о военной помощи, как и "более широкие усилия по обеспечению прекращения огня", станут, по словам осведомленных источников агентства "Блумберг", предметом переговоров Зеленского и Мерца. О поставках Киеву ракет Taurus публично объявлено не будет, хотя на Украине каждый раз надеются, что это произойдет. Ранее канцлер Германии заявлял, что мы (Европа) "должны быть готовы к тому, что эта война продлится дольше, чем мы все хотим или можем себе представить". Это полностью совпадает с планами Зеленского, для которого завершение российско-украинского конфликта автоматически означает уход в политическое небытие. Отсюда значение, которое придают в Киеве предстоящей в Берлине встрече Зеленского и Мерца и тем договоренностям, которые могут быть достигнуты. Но если Мерц стремится насильственно загнать Европу в сформированный немцами "рай", то Украина с радостью согласна занять в нем должность охранника. Чем, собственно, с энтузиазмом занимались бандеровцы в концлагерях Третьего рейха 80 лет назад.

Накануне визита Зеленского в ФРГ генконсульство РФ в Бонне обратилось в полицию Германии в связи с актом вандализма, произошедшего у памятника Дахау. Как проинформировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, неизвестные срезали ленты на венках, которые дипломаты из России и Беларуси ранее возложили к памятнику, расположенному на территории бывшего стрельбища СС "Хебертсхаузен", где во время Великой Отечественной войны были убиты тысячи советских военнопленных.