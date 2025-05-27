Первая леди Франции Брижит Макрон могла ударить своего мужа президента Эммануэля Макрона по лицу из-за того, что пара практикует БДСМ-игры, где она — доминант. Однако мадам Макрон заигралась, считает социальный психолог Александр Кичаев.

— Для нее это привычно — давать ему пощечины. Но она потеряла чувство формата. У меня была пара, где жена тоже доминировала. Он был рабом, она — госпожой. В какой-то момент она публично на него прикрикнула «Я сказала, иди сюда!». Заигралась, — объяснил эксперт в беседе с 360.ru.

В Сети появились кадры, на которых видно, как Эммануэлю Макрону дает пощечину жена. Экипаж самолета, на котором они прилетели во Вьетнам с официальным визитом, рано открыл дверь воздушного судна. Благодаря этому СМИ удалось заснять момент удара.

Близкий друг президента рассказал, почему Брижит Макрон могла ударить своего мужа. По его словам, это «просто парочка», которая «препирается». Он добавил, что они «в последний раз расслабились перед началом поездки».

Елисейский дворец назвал пощечину президенту Франции Макрону от его супруги Брижит «игривым поддразниванием». По словам представителей дворца, негативный окрас этой ситуации придали «пророссийские круги».

Профайлер Илья Анищенко оценил ситуацию, в которую попали президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит. Он назвал пощечину, которую дала первая леди своему супругу, искренней.

Психолог Александра Миллер заявила, что Брижит Макрон было недопустимо бить высокопоставленного мужа публично, поскольку это унижает его достоинство.