Трамп может снять все ограничения на военные действия Украины

Президент США Дональд Трамп якобы «серьезно» рассматривает возможность снять все ограничения для Украины на ведение военных действий. С таким утверждением выступило издание Kyiv Post.

«Все ранее наложенные ограничения — независимо от того, были ли они уже смягчены или нет — сейчас пересматриваются, поскольку президент считает, что нынешнее статус-кво не соответствует нашим общим интересам в вопросе принуждения России к переговорам», — приводит издание слова источника.

Как сообщается, речь идет о дальнобойных ударах по территории России.

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Источники также сообщили Kyiv Post, что окончательное решение Трампа по «наказанию» России, а также следующий этап поддержки Украины будет обсуждаться в конце мая во время встреч с немецкими чиновниками в Вашингтоне.

27 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение Европы об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия было принято еще «несколько месяцев назад».