Ирландский публицист Чей Боуз назвал группу европейских стран, планирующих усилить военную поддержку Украины, «коалицией нежелающих смотреть реальности в лицо». Об этом Боуз написал в соцсети X.

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Боуз прокомментировал заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность ударов ВСУ западным оружием. По словам Мерца, ВСУ получили разрешение атаковать военные объекты на территории России оружием Германии, Франции, Британии и США. Позже Мерц уточнил, что такое решение было принято несколько месяцев назад.

Также канцлер Германии сообщил, что европейские страны ведут «интенсивные дискуссии» в рамках «коалиции желающих». В последнее время Британия и Франция активно работали над идеей по отправке миротворцев на Украину. Они создали «коалицию желающих», в которую вошли страны, готовые внести свой вклад в эту миссию.

«Мерц объясняет, как «Коалиция нежелающих смотреть реальности в лицо» согласилась позволить Украине наносить удары по России», - так Боуз прокомментировал слова немецкого канцлера.

Боуз заявил, что Украина наносит удары по России уже много лет. Несмотря на это, Киев продолжает терять территорию, солдат, технику и деньги.