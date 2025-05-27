Политолог Евгений Михайлов прокомментировал сообщения СМИ о массовом отъезде жителей приграничных районов Польши и Литвы из Сувалкского коридора, а также ответил на вопрос о возможном начале боевых действий в этом регионе.

Жители приграничья Польши и Литвы начали массово покидать регион после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по России. Об этом ранее сообщила немецкая газета Bild. Утверждается, что ситуация в Сувалкском коридоре, соединяющим Литву и Польшу и одновременно разделяющим Белоруссию и Калининградскую область России, начала резко обостряться. Отмечалось, что местные жители опасаются возможного нападения РФ на уязвимый регион, чье взятие позволит изолировать Прибалтику от остальных стран НАТО.

Тут важно отметить несколько моментов. Во-первых, издание Bild намеренно нагнетает обстановку. Во-вторых, в странах Балтии и в Польше продолжают раскачивать русофобию. В-третьих, страны Балтии и Польша фактически усиливают пиратство в Балтийском море, а в перспективе они вообще могут попытаться отрезать доступ к Калининградской области. И, как отмечали эксперты, в этом случае у России не останется иного выхода, кроме как «прорубить» Сувалкский коридор и взять его под защиту, чтобы было прямое сообщение. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Специалист добавил, что жителям Сувалкского коридора следует поделиться своими опасениями касательно возможной эскалации ситуации в регионе с властями собственных стран.

«Пускай они свое массовое опасение выдают в эфир и высказывают недовольство действиями своих собственных властей, ведь эти действия вполне могут привести к принятию Россией решения по «прорубке» коридора. Я этому не удивлюсь. Но пока дело к этому не идет», - сказал он.

Эксперт назвал публикацию Bild о массовом отъезде жителей Сувалкского коридора проработкой общественного мнения.

«На Западе делают информационные вбросы и смотрят на реакцию. Там смотрят, как на них отреагирует Россия, как на них отреагируют жители Балтии и так далее. А затем там уже выстраивается определенная позиция по эскалации конфликта с Российской Федерацией», - отметил Михайлов.

Начало боевых действий в Сувалкском коридоре в обозримой перспективе маловероятно, подчеркнул политолог.

«Я не ожидаю начала боевых действий вокруг этого коридора. Однако тут многое зависит от негативных действий западных «партеров». Если они продолжат усугублять ситуацию в Балтии, ущемлять права русского населения и перекрывать доступ Калининграда к России, то они получат достойный ответ», - заключил эксперт.

Ранее на Западе предрекли ядерный конфликт из-за решения Мерца по Украине.