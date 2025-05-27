Парламент Армении отклонил текст заявления к 80-летию Победы

В Армении фракция правящей партии «Гражданский договор» не включила в повестку пленарного заседания парламента проект заявления к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщает РИА Новости.

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В поддержку документа проголосовали 27 депутатов, против высказались 54 парламентария.

В предложенном заявлении поднимается роль СССР в победе над фашизмом, а также подчеркивается, что Сталинградская и Курская битвы стали переломными моментами войны. Кроме того, в заявлении обращается особое внимание на подвиги советских солдат.

Авторы инициативы добавили, что армянский народ внес огромный вклад в Победу над немецкой армией, а также выделили исключительную роль в этом Армянской апостольской церкви и диаспоры.

Помимо этого, в документе упоминается взятие армянскими силами города Шуши в Нагорном Карабахе 9 мая 1992 года.

Депутат от Гражданского договора Асмик Акопян, объясняя отказ, заявила, что в документе речь идет исключительно о Советском Союзе. В заявлении не упоминаются другие страны, которые «сыграли не меньшую решающую роль в победе».

До этого представитель армянской военной академии заявил, что «войну начали Германия и СССР в статусе союзников», назвал фиктивным акт капитуляции, подписанный маршалом Георгием Жуковым, и заявил, что Советский Союз одержал победу благодаря помощи, оказанной по программе ленд-лиза.