Принц Гарри неожиданно приехал в Китай

Принц Гарри совершает неожиданную поездку в Китай, в то время как его отец, король Карл III, прибыл в Канаду с историческим государственным визитом.

Герцог Сассекский приехал в Шанхай на конференцию по туризму, где выступал в пользу экологичных путешествий, пишет Daily Mail. Во время своего первого визита в Поднебесную принц Гарри выступил в качестве соучредителя организации Travalyst,, которая пропагандирует экологически чистые виды путешествий.

Его старший брат принц Уильям совершил аналогичную дипломатическую поездку в Китай десять лет назад, что стало первым официальным королевским визитом за последние 30 лет.

Тем временем, отец Гарри, Карл Третий, прибыл в Канаду со своей супругой королевой Камиллой, чтобы присутствовать на церемонии открытия парламента в Оттаве, что стало первым визитом монарха североамериканского государства со времен его матери королевы Елизаветы в 1977 году.

Карла III и Камиллу встретили криками "Добро пожаловать домой", когда они вышли из своего самолета, прилетевшего из Великобритании.

Их двухдневная поездка в Канаду была названа "знаменательной" из-за смелой демонстрации солидарности со страной, поскольку столкновения с президентом США Дональдом Трампом по поводу суверенитета продолжаются.

Сообщается, что перед поездкой Карл III был "обеспокоен" растущими трениями между Канадой и США.

Тем временем Гарри во время своего выступления на Глобальной партнерской конференции Envision 2025 заявил, что туристическая индустрия должна сделать больше для достижения своих целей в области изменения климата до конца десятилетия.

Обсуждая этот вопрос на конференции, принц Гарри сказал: "Изменение климата – это не просто экологическая проблема, это критическая ситуация для бизнеса, которая ежегодно обходится мировой экономике в 143 миллиарда долларов. Сейчас для отрасли настало время подтвердить свою приверженность делу добра. Проблемы, несомненно, будут возникать, но если я чему-то и научился в своей жизни, так это тому, что значимые перемены никогда не даются легко. Истинная мера нашей приверженности - это то, как мы реагируем, когда путь становится трудным. Мы никогда не должны сдаваться".

Во время своего 20-го визита в Канаду Карл III встречался с толпами людей, чтобы услышать слова благодарности от представителей общественности, отмечает Daily Mail.

Ожидается, что британский монарх, который является главой канадского государства, также встретится с лидерами коренных народов и ветеранами во время своей поездки с Камиллой на фоне продолжающихся усилий по поддержке усилий по примирению.

Еще в марте король Карл провел встречу с тогдашним премьер-министром Канады Джастином Трюдо, после того как Страна кленового листа столкнулась с растущим давлением со стороны США.