Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Ужин с фашистами «Азова»*

Члены немецкого Бундестага уделили недавнему визиту украинской делегации «большое внимание», пишет газета Junge Welt. В середине мая члены 12-й бригады «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация), недавно преобразованной в 1-й корпус, были приглашены в Германию. Junge Welt подчеркивает, что немецкий парламент открыл свои двери для настоящих нацистов, которые вели активную деятельность еще до Евромайдана 2014 года и были известны как поклонники Гитлера.

«Неловкое заигрывание» немецких парламентариев с членами «Азова»* до сих пор оставалось вне поля зрения общественности. В соцсетях депутатов Бундестага, которые принимали участие во встрече, не упоминаются имена украинских гостей. Депутаты хранят молчание по этому поводу или упоминают о разговорах с украинскими «солдатами» и «военнопленными», отмечает Junge Welt. Члены парламента, по-видимому, также хотели избежать группового фото с членами «Азова»* в Рейхстаге - в конечном итоге украинской делегации пришлось ограничиться селфи с депутатами перед зданием. Позже на площадке Markthalle Neun в берлинском районе Кройцберг состоялся благотворительный ужин для членов «Азова»* с представителями СМИ, культуры, оборонных и технологических компаний Германии, а также киноиндустрии.

«Видение Трампа: один мир, три державы?»

Для президента США Дональда Трампа любое время - подходящее время для заключения сделок, но сейчас это как никогда актуально для лидеров Китая и России, пишет The New York Times. На прошлой неделе Трамп заявил, что хочет нормализовать торговлю с Европой: по-видимому, чтобы снизить давление на Москву и помочь ей урегулировать конфликт с Украиной. В то же время он пытается оценить последствия своей собственной глобальной торговой войны, призывая лидера Китая Си Цзиньпина позвонить ему.

По версии The New York Times, Трамп, возможно, задумал что-то очень масштабное, связанное с Россией и Китаем, и воспринимает это как сделку высшего уровня. Некоторые эксперты полагают, что действия и заявления Трампа указывают, что он стремится к миру, в котором три великих державы - Россия, Китай и США - доминируют каждая в своей части земного шара. Это было бы возвращением к стилю императорского правления XIX века, подчеркивает NYT. Трамп заявлял, что хочет отобрать Гренландию у Дании, присоединить Канаду к США и восстановить американский контроль над Панамским каналом. Эти попытки расширить доминирование США в Западном полушарии представляют собой самые явные признаки желания Трампа «создать сферу влияния на заднем дворе Америки». Однако вашингтонский эксперт по Китаю Юн Сан предупредил, что Пекин «не откажется от своих интересов в Западном полушарии так просто и без борьбы».

Турция вызвалась принять переговоры по Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан посетил Москву и был принят российским президентом Владимиром Путиным. В ходе встречи Фидан подтвердил готовность Турции принять новый раунд переговоров по Украине и оказать любую поддержку урегулированию конфликта, сообщает газета Hürriyet.

Фидан подчеркнул приверженность Турции достижению справедливого и прочного мира. Он заверил, что Анкара готова «сыграть в этом свою роль», как это было в 2022 году и 16 мая. Глава МИД Турции также провел встречу с помощником российского президента Владимиром Мединским, возглавлявшим российскую делегацию на майских переговорах с Украиной в Стамбуле.

*запрещенная в РФ террористическая организация.

«Цукерберг теперь любит MAGA. Полюбит ли MAGA его в ответ?»

В начале февраля Марк Цукерберг отправился на своем самолете Gulfstream G650 в Вашингтон - по этому маршруту он теперь летает с «новообретенной частотой», пишет Bloomberg. После многих лет «разлуки» глава Meta Platforms** (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) «вновь обрел нечто ценное - прямой доступ к президенту», подчеркивает агентство. С ноября 2024 года президент США Дональд Трамп провел серию встреч с Цукербергом. Цукерберг совершил несколько поездок в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде и присутствовал в Капитолии вместе с другими главами технологических компаний, когда Трамп принимал присягу.

Meta** также пожертвовала миллион долларов на инаугурацию, а Цукерберг в тот вечер был одним из организаторов торжественного приема в честь Трампа. В знак своих планов проводить больше времени в Вашингтоне в марте Цукерберг купил особняк за 23 миллиона долларов всего в нескольких шагах от резиденции вице-президента Джей Ди Вэнса. По данным Bloomberg, несмотря на все эти усилия Цукербергу пока так и не удалось добиться «взаимности» от Трампа». Президент США ранее заявлял, что компания Цукерберга помогла Джо Байдену фальсифицировать выборы, и до сих пор относится к миллиардеру с недоверием. Трамп нужен Цукербергу, так как Meta** сталкивается с обвинениями в монополизации рынка. Если ее вина будет доказана, компании придется продать принадлежащие ей соцсети.

«Три ловушки» для Австралии из-за ссоры с Китаем

Порт в Дарвине, управляемый китайской компанией Landbridge Group, неоднократно становился объектом «политического футбола» во внутренней политике Австралии, пишет китайское издание Global Times. После очередного избирательного цикла в Австралии снова заговорили о расторжении контракта с компанией и принудительном поглощении порта австралийским правительством.

Посол Китая в Австралии Сяо Цянь сообщил, что Пекин поддерживает связь с австралийскими властями по дипломатическим каналам, обсуждая судьбу порта. Он отметил, что «неприлично сдавать порт в аренду, когда он в убытке, и забирать его обратно, когда он становится прибыльным». По версии Global Times, разговоры о расторжении контракта показали, что «подводные течения антикитайских настроений в Австралии снова выходят на поверхность». Если австралийское правительство с помощью принуждения вернет себе порт, это решение оставит после себя три ловушки для страны, считает автор статьи. Во-первых, это стало бы опасным сигналом для глобальных инвесторов. Во-вторых, испортило бы отношения Австралии с Китаем. И, наконец, этот шаг говорил бы об «опасном переходе» Австралии к милитаризации и снизил бы чувство безопасности у жителей Дарвина.

*запрещенная в РФ террористическая организация.

**признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.