«Мисс Англия» раскрыла скандальные подробности участия в конкурсе «Мисс Мира»

Обладательница титула «Мисс Англия» Милла Маги покинула конкурс «Мисс Мира» и раскрыла скандальные подробности своего участия в нём. Девушка рассказала, что её и остальных конкурсанток вынуждали «сидеть, как дрессированных обезьян» и развлекать мужчин-инвесторов среднего возраста.

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«За каждым столиком из шести гостей сидело по две девушки. Мы должны были сидеть с ними весь вечер и развлекать их в знак благодарности», — высказалась 24-летняя Маги.

Она также призналась, что «почувствовала себя проституткой», когда её отдали на откуп. По словам девушки, это не было таким уж значительным происшествием, но оно хорошо показало, как на самом деле относятся к участницам подобного рода конкурсов.

«Я нашла это невероятным. Я помню, как подумала: „Это так неправильно“. Я не приехала сюда, чтобы меня отдавали на откуп людям на развлечение. Конкурс должен иметь другие ценности, но он застрял в прошлом. Это был небольшой инцидент, но он показал, что на самом деле о нас думают и что к нам было мало уважения», — таким мнением поделилась Маги.

Организаторы конкурса уже прокомментировали скандальное заявление Миллы Маги. По их словам, всё сказанное — безосновательная клевета.