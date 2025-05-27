Во Франции после удара Макрону его супругой начали рекламировать курсы самообороны

Во Франции стали предлагать курсы самообороны с обновленной рекламой после инцидента с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которого в лицо ударила его супруга Брижит.

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Глава Пятой республики с супругой 25 мая прибыл во Вьетнам. Камеры, снимавшие момент выхода президента из самолёта, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей жены.

«Ваша жена вас бьет? - говорится в объявлении, фотографию которого распространили в соцсети. - Запишитесь на курсы самообороны!».

На рекламном плакате изображен Макрон с синяком на лбу, прикрывающий правый глаз рукой.

Первоначально Елисейский дворец отрицал подлинность съемки, на которой президент Франции получает удар в подбородок. В дальнейшем источник из окружения президента сообщил, что речь идет о "семейной ссоре". Версия самого Макрона - "мы просто дурачились".