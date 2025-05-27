В ООН расценили завоз гуманитарных грузов в Газу как слишком медленный

Поставки гуманитарных грузов в сектор Газа осуществляются слишком медленно, учитывая огромную потребность населения в помощи. Об этом сообщила информационная служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Reliefweb со ссылкой на Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН.

По данным Reliefweb, по состоянию на 26 мая на КПП "Керем-Шалом" с момента ограниченного возобновления поставок гуманитарной помощи в Газу 19 мая из израильского порта Ашдод прибыли 294 грузовика. Возобновление поставок "последовало за более чем 10-недельной приостановкой". ООН "выступает за ежедневный допуск в Газу не менее 100 грузовиков".

"Хотя отчаянно необходимая помощь, наконец, поступает в Газу, темпы слишком медленные, чтобы удовлетворить огромные потребности, - констатировали в ВПП. - Семьи в Газе находятся на пределе в условиях усиливающихся боевых действий, приказов об эвакуации и перемещения населения". Немедленное увеличение поставок и неограниченный доступ для безопасного распределения продовольствия внутри Газы "имеют решающее значение, пока не стало слишком поздно".

Как подчеркнули в ВПП, "проблемы с безопасностью и координацией мешают доставке гуманитарной помощи". С 21 по 23 мая несколько транспортных колонн с гуманитарной помощью "были разграблены или застряли". При этом на утвержденных маршрутах "часто отсутствуют гарантии безопасности".

19 мая власти Израиля объявили, что разрешат ввоз на территорию сектора Газа "базового объема" продовольствия для предотвращения угрозы голода в анклаве. Как сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, "по рекомендации Армии обороны Израиля и в связи с оперативной необходимостью расширения интенсивных боевых действий для разгрома [радикального палестинского движения] ХАМАС Израиль предоставит населению базовый объем продовольствия, чтобы не допустить возникновения голода в анклаве". 18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах анклава в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона".

20 мая пресс-служба местных властей Газы, связанных с ХАМАС, заявила, что в анклаве сложилась катастрофическая ситуация из-за того, что в сектор с 2 марта не поступает гуманитарная помощь. Утверждается, что за минувшие 80 дней в анклаве от недоедания и отсутствия необходимых лекарств умерли в общей сложности более 320 человек.