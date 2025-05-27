Венгрия потребовала от Украины объяснений из-за запрета партии в Закарпатье

Правительство Венгрии потребовало от украинских властей объяснений в связи с появившимися сообщениями о запрете Общества венгерской культуры Закарпатья, которое известно также как Партия венгров Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Руки прочь от Общества венгерской культуры Закарпатья! Мы требуем немедленных объяснений от правительства Украины в связи с сообщениями СМИ о запрете партии, представляющей венгерскую общину Закарпатья и борющейся за их права!" - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Общество венгерской культуры Закарпатья участвует в выборах на Украине, располагает местами в совете Закарпатской области. Лидер партии Ласло Брензович в свое время избирался в Верховную раду, но, по сведениям венгерских и украинских СМИ, в последние годы в связи с преследованием со стороны СБУ вынужден скрываться в Венгрии.

Будапешт уже давно обвиняет Киев в нарушении прав венгерского меньшинства в Закарпатье, в частности их права на использование родного языка в сфере культуры и образования. Правительство Венгрии неоднократно предупреждало, что не допустит вступления Украины в Евросоюз до тех пор, пока эти проблемы не будут решены.