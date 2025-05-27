Стало известно, как Трамп воодушевил страны Европы

В ЕС надеются, что звонок главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен американскому президенту Дональду Трампу ускорит достижение соглашения в тарифной войне. Об этом пишет газета El Pais.

В начале апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении десятков стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». В том числе администрация США ввела 20-процентные пошлины и в отношении стран ЕС. Накануне глава Еврокомиссии сообщила, что провела «хороший» телефонный разговор с президентом США.

По данным El Pais, этот разговор воодушевил европейские страны и они «хотят видеть надежду» на изменение ситуации.

«Европейская комиссия решила рискнуть: она надеется, что телефонный разговор, состоявшийся между ее главой Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом, станет поворотным моментом в поиске решения торговой войны, развязанной Вашингтоном», - отмечают журналисты.

При этом источники издания отметили, что пока Вашингтон со своими предложениями «скорее стремится к капитуляции, чем к переговорам», в ходе которых обе стороны пойдут на уступки.