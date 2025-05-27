Ситуация накаляется: в Приднестровье опасаются репрессий со стороны Молдавии

Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов заявил о подготовке властями Молдавии к репрессиям против жителей Приднестровья, передает РИА Новости.

В минувший понедельник премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил о действии в Тирасполе неконституционного режима. Он назвал задачей Кишинева реинтеграцию Приднестровья и контроль над его территорией.

По словам Сафонова, «не так важно, что реально думает руководство Республики Молдова по приднестровской проблеме». В данном случае, как уточнил он, «важен брошенный вызов, из которого следует готовность к репрессиям против приднестровцев».

«Это – декларация намерений», — указал Сафонов.

По мнению депутата высказывания представителей молдавского правительства можно расценить как попытку заранее помешать любым значимым дискуссиям между Кишиневом и Тирасполем. Он подчеркнул, что «здесь расчет запугать приднестровцев и показать им, что Кишинев не намерен вести переговоры, а будет стараться уничтожить ПМР».

Ранее РИА Новости сообщило, что новый молдавский учебник по истории для старших классов, описывая конфликт в Приднестровье, утверждает, что его сторонами были Кишинев и Москва.