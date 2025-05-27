ЕК надеется ускорить переговоры по тарифам после звонка Ляйен Трампу

В Евросоюзе надеются ускорить переговоры по тарифам с США после звонка главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщила газета El Pais.

«Несколько европейских столиц с надеждой приветствуют смену тона и уверены в скором достижении соглашения, хотя другие источники предупреждают, что США стремятся к капитуляции ЕС», — говорится в материале.

Накануне ночью глава Еврокомиссии сообщила, что провела «хороший» телефонный разговор с американским лидером.

Она отметила, что между ЕС и США «самые важные и тесные торговые отношения в мире». В связи с этим европейские страны готовы «быстро и решительно» продвигать переговоры о торговой сделке с Соединенными Штатами, добавила фон дер Ляйен.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. После это между Брюсселем и Вашингтоном начались переговоры об уменьшении тарифов.