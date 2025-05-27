Названы две возможные причины эвакуации жителей Сувалкского коридора

Если жители Сувалкского коридора покидают свои жилища, значит они действительно боятся, что война начнется, хотя Россия не претендует ни на какую территорию, ни в Прибалтике, ни в Германии, ни в Польше, рассказал военный эксперт Олег Глазунов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал две вероятные причины эвакуации населения из польского и литовского приграничья.

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Ранее сообщалось, что жители приграничья Польши и Литвы начали массово покидать регион после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по России. В материале немецкой газеты Bild утверждается, что в Сувалкском коридоре начала резко обостряться ситуация.

Литовцы начали покидать Сувалкский коридор после слов Мерца

Эксперт подчеркнул, что Россия не представляет угрозы для европейского сообщества, но нагнетание антироссийской пропаганды могло вызвать естественно панику среди жителей польского и литовского приграничья. Вместе с тем вероятность разжигания конфликта, по его словам, всегда есть. Если жители эвакуируются, значит какие-то сведения доходят уже и до гражданских лиц, считает Глазунов.

«Либо антироссийская пропаганда вызывает массовый психоз и люди просто бегут, не понимая, что Россия не будет нападать на страны ЕС и не планирует воевать с ними. Либо действительно Евросоюз готовится к войне с Россией и в рамках подготовки они выселяют жителей из приграничных районов», — предположил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Bild со ссылкой на некий секретный документ Минобороны Германии также назвала Сувалкский коридор наиболее вероятным местом столкновения в случае полномасштабного военного конфликта России и НАТО. Согласно сценарию ведомства, конфликт может начаться летом 2025 года.