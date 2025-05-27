Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине закончится нескоро. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, сообщает Reuters.

По его словам, конфликты заканчиваются из-за экономического и военного истощения одной или обеих сторон.

Европа хочет ввести войска на Украину, чтобы потом участвовать в переговорах

«В этом конфликте мы, очевидно, еще далеки от этого», — сказал политик.

Немецкий канцлер добавил, что необходимо готовиться к более длительному периоду российско-украинского конфликта.