Фицо прокомментировал слова Мерца о санкциях ЕС против Словакии

Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных санкциях против Словакии со стороны Европейского союза (ЕС) являются неприемлемыми. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько словацких Telegram-каналов.

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«То, что сказал канцлер, неприемлемо в современной Европе, неприемлемо (...) Если кто-то хочет проводить политику одного единственного обязательного мнения, то это конец демократии», — сказал он.

По словам главы словацкого правительства, он готов к диалогу и, если будет необходимость, может встретиться с Мерцем, поскольку не видит ничего такого в политике Словакии, что кто-то мог бы назвать нарушением правил правового государства.

Ранее Мерц заявил, что Германия готова рассмотреть вопрос о приостановке финансирования Словакии Евросоюзом за отклонение страны от «общего направления» объединения. Канцлер также раскритиковал Венгрию, которая уже потеряла значительную часть финансирования ЕС.