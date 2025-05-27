МВД Литвы призвало ЕС профинансировать укрепление границы с РФ и Белоруссией

Власти Литвы рассчитывают на помощь Евросоюза для модернизации оборудования и усиления мер безопасности на границе с Россией и Белоруссией, где планируется создание 27 парков инженерных средств, заявил глава МВД балтийской республики Владислав Кондратович.

О намерении Литвы получить финансирование от Евросоюза на модернизацию оборудования на границе с Россией и Белоруссией заявил министр внутренних дел республики Владислав Кондратович, передает ТАСС. По его словам, необходимо инвестировать в современные средства наблюдения для повышения уровня безопасности. Кондратович подчеркнул важность учета этих нужд восточных стран Евросоюза при формировании бюджета ЕС.

Он отметил, что Литва вместе с Латвией и Эстонией реализует проект по строительству оборонной линии на границе с Россией и Белоруссией. В рамках этого проекта за десять лет Литва намерена выделить 1,1 млрд евро на создание инженерных препятствий для возможного противника.

На границе появятся 27 парков инженерных средств, где будут храниться бетонные и проволочные заграждения, а также разборные ежи и колючая проволока для быстрого развертывания в случае угрозы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что НАТО может полагаться на Германию. Литва подала в суд ООН на Белоруссию, обвинив ее в организации ввоза мигрантов. Страны Прибалтики начали строительство оборонительной линии на границе с Россией и Белоруссией.