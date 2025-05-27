«Трамп умывает руки»: Украина продолжает терять значение для США

Эксперты, опрошенные газетой The New York Times, заявили, что президент США Дональд Трамп всё больше отходит от украинского регулирования. По мнению аналитиков, американский лидер также не желает выполнять данное Европе обещание присоединиться к санкциям против РФ.

The Wall Street Journal ранее сообщила, что по итогам разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп не захотел усиливать санкции, хотя и заявил европейским лидерам о неготовности России прекратить конфликт. Публично Трамп заявил, что тон и дух его разговора с Путиным были «превосходными».

Позже Трамп раскритиковал массированный удар, который ВС РФ нанесли на выходных. Он заявил журналистам, что «абсолютно» допускает возможность введения санкций против России.

Названы причины нежелания Трампа давить на Россию

Как отмечает NYT, результатом противоречивых заявлений Трампа стал стратегический вакуум, в рамках которого Трамп жалуется за Россию, но не желает применить против Москвы даже «скромные» меры.

Несколько экспертов и бывших чиновников правительства США заявили газете, что эта схема не нова. По их словам, Трамп дает понять, что отходит от конфликта.

СМИ писали, что в недавнем разговоре с европейскими лидерами Трамп предупредил о нежелании Путина идти на компромиссы. Как заявили несколько осведомленных чиновников, в то же время Трамп ясно дал понять, что не намерен оказывать давление на Россию, а тем более вводить жесткие экономические санкции.

«По сути, он сказал: «Я ухожу», - заявил один из чиновников.

По его словам, Трамп явно имел в виду, что он выходит из урегулирования, и это стало отголоском публичного заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса, что США «более чем готовы уйти». Трамп также ясно дал понять, что он отступает от обещания, которое дал всего несколько недель назад лидерам Франции, Германии и Британии, - присоединиться к экономическим санкциям, если Россия откажется от прекращения огня.

Президент консалтинговой компании Eurasia Group Иен Бреммер подчеркнул, что Трамп «все больше умывает руки». По мнению аналитика, поддержка Украины продолжает терять значение для американских властей.