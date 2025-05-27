«Приближает к ядерному конфликту»: в Германии запаниковали после решения Мерца

Решение канцлера Германии Фридриха Мерца и других западных политиков о снятии ограничений на применение Украиной дальнобойных ракет в отношении России ставит мир на грань ядерной войны. Об этом в своем Telegram-канале заявил немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт считает, что Мерц смог договориться с президентом США Дональдом Трампом, который до сих пор выступал против санкций и усиления военной помощи Украине, о переходе американских властей на позиции Германии, Великобритании и Франции

«Запад, по-видимому, хочет мобилизовать все оставшиеся у него резервы, деньги, оружие, силы и возможности остановить дальнейшее продвижение России на Украине. Это, увы, приближает весь мир к ядерному конфликту», — добавил он.

26 мая Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и Германия сняли ограничения по дальности применения оружия, переданного Украине. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.

В середине апреля Мерц допускал поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами. При этом через некоторое время он заявил, что Берлин пока не собирается передавать Украине подобное оружие, поскольку это потребует длительного обучения войск.