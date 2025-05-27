Американский экономист Ричард Вольф заявил, что западные страны проиграли России в рамках украинского кризиса, недооценив Москву и переоценив себя. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов со ссылкой на интервью Вольфа.

Вольф подчеркнул, что Россия попросту больше, чем Украина. У Москвы очевидное преимущество в живой силе и она использует этот фактор в конфликте, отметил эксперт.

«Это должно было заставить людей притормозить. Как можно в современном мире, где мы шпионим друг за другом с помощью спутников и тому подобного, не понять, что у России также больше ракет и беспилотников», - подчеркнул экономист.

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Он добавил, что РФ также обладает огромным промышленным потенциалом, позволяющим ей наращивать производство. По мнению Вольфа, западные страны не смогли адекватно оценить ситуацию.

«Запад просчитался по двум фронтам. Они недооценили военный потенциал русских и они переоценили влияние, которое могут иметь санкции. Поэтому они проиграли», - заключил экономист.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что в ЕС осознали проигрыш Украины в конфликте с Россией. По словам Орбана, сторонников мира становится все больше. Политик подчеркнул, что в Турции и Словакии уже «приняли венгерскую позицию». По мнению Орбана, придет время, когда венгерская позиция станет общеевропейской позицией.