Посол России назвал молдавский учебник «грубым насилием над историей»

Молдавский учебник по истории призван обелить Запад за подталкивание нацистского фюрера Адольфа Гитлера к нападению на СССР. Об этом заявил РИА Новости посол России Олег Озеров.

Ранее молдавская общественность возмутилась тем, что в учебниках «История румын» есть главы и тезисы, героизирующие нацизм. В частности, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения, а американские бомбардировки приписаны СССР.

По словам посла России Олега Озерова, подобные учебники есть и в прибалтийских странах и призваны сформировать определенное видение истории у молодых людей.

«Ссылаются при этом на пакт Молотова-Риббентропа, на то, что было два тоталитаризма, которые сражались друг с другом. Вся эта концепция была введена в действие в период перестройки. Этот идеологический конструкт лег в основу учебников, которые пишутся по одним соросовским методичкам, и где происходит явная подмена понятий и замалчивание фактов», - констатировал дипломат.

Озеров напомнил, что концепцию тоталитаризма изобрел американский политолог, советник по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский.

«Эти учебники - грубое насилие над реальной историей, попытка исказить, переписать, проигнорировать ключевые факты истории, выставить зачинщиков агрессии чуть ли не жертвами и, прежде всего, снять ответственность с западных стран, которые подталкивали фашистскую Германию к нападению на Советский Союз», - заявил он.

Ранее журналист Елена Левицкая-Пахомова обратила внимание на то, что девятиклассникам в Молдавии предлагают учиться по учебнику, авторы которого Адриан Долгий и Алина Феля утверждают, что более 60% жителей МССР составляли румыны, а молдаване на этой территории вообще не проживали.

При этом премьер Румынии Марчел Чолаку призвал своего коллегу из Украины Дениса Шмыгаля признать, что молдавского языка не существует. А внешнеполитическое ведомство Румынии одобрило постановление парламента Молдавии о переименовании госязыка республики в румынский. В ведомстве подчеркнули, что законопроект «восстановил научную истину».