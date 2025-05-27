Европа хочет ввести войска на Украину для участия в переговорах

Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон продолжают продвигать идею ввода войск на Украину ради участия европейских лидеров в переговорах по урегулированию кризиса. Об этом пишет газета Financial Times.

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«По словам людей, участвовавших в переговорах, Стармер и Макрон продолжают поддерживать предложение о вводе войск, чтобы вовлечь Европу в переговоры о прекращении огня и поддержать моральный дух украинцев», — говорится в сообщении издания.

В США сочли невозможной сделку по Украине по одной причине

Отмечается при этом, что Германия занимает по этому вопросу более взвешенную позицию.

«Другие страны, включая Германию, настроены более скептически, поскольку США по-прежнему выступают против этой идеи и не обещали «поддержки» в плане безопасности», — пишет FT.

До этого глава МО Германии Борис Писториус заявлял, что отправка немецких войск на Украину возможна лишь в рамках международного мандата.

По словам главы минобороны Германии, также для отправки войск на Украину будет необходимо разрешение парламента.