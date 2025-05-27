Переговоры ЕС и США о борьбе против обхода санкций против РФ провалились

Переговоры ЕС и США о совместной борьбе против обхода антироссийских санкций потерпели провал, согласования общих действий больше не происходит.

Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung, а также телерадиокомпании WDR и NDR со ссылкой на внутренний доклад МИД ФРГ.

В США назвали главные причины поражения Запада на Украине

В документе речь идет конкретно о заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое прошло в Брюсселе 20 мая. Специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Cалливан на нем посетовал на "полное прекращение трансатлантического согласования" действий по борьбе с обходом антироссийских санкций. Он отметил, что "совместная работа" по этим вопросам больше не идет. Кроме того, и кооперация в рамках Группы семи, по его словам, "потеряла темп".