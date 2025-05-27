Переговоры ЕС и США о борьбе против обхода санкций против РФ провалились

Внутренний документ МИД Германии показал, что европейцы и американцы больше не идут в одном направлении, когда речь идет о применении санкций против России, пишет Suddeutsche Zeitung. По данным издания, ЕС и США больше не согласовывают действия по борьбе с обходом санкций.

Евросоюз 20 мая принял 17-й пакет санкций против России. В основном ограничения коснулись танкеров, с помощью которых РФ продает нефть выше установленного западными странами ценового потолка. В Брюсселе уже анонсировали работу над 18-м пакетом санкций и выразили надежду, что США поддержат новые ограничения. Однако уверенности среди европейских чиновников в этом нет, подчеркивает Suddeutsche Zeitung.

Газета получила доступ к внутреннему отчету МИД Германии. Речь идет о резюме заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое прошло в Брюсселе 20 мая. На встрече обсуждались дальнейшие возможные санкции и проблемы санкционной политики. В закрытом заседании приняли участие высокопоставленные должностные лица, включая представителей разведки ЕС.

В документе подчеркивается, что ЕС добился определенных успехов в ограничении экспорта товаров военного назначения через третьи страны, особенно через Армению, Сербию, Узбекистан и Индию. Однако трудности сохраняются с Казахстаном, ОАЭ и Турцией. В ОАЭ заявили, что экспорт прекращен, но не предоставили никакой статистики.

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Также европейские чиновники пришли к выводу, что Китай, включая Гонконг, несет ответственность за «примерно 80 процентов случаев обхода санкций», но продолжает это отрицать. Кроме того, в обходе санкций участвуют компании из ЕС, что ослабляет позицию Еврокомиссии в переговорах с третьими странами по ограничительным мерам.

В документе МИД Германии также делается вывод, что ЕС, вероятно, больше не может рассчитывать на поддержку Вашингтона в борьбе с обходом санкций: дипломаты подчеркнули, что «все каналы связи с американской стороной по вопросам уклонения от санкций были прерваны». ЕС и США больше не проводят никаких совместных мероприятий в этой сфере, а сотрудничество стран G7 в этом отношении также «потеряло динамику».