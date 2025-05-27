Аналитик рассказал о попытках ЕС сорвать переговоры по Украине

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Европейский союз (ЕС) оказывает давление на Украину, чтобы сорвать второй раунд переговоров с Россией. Об этом РИА Новости рассказал политический аналитик из Турции Серхат Латифоглу.

Аналитик рассказал о попытках ЕС сорвать переговоры по Украине
© РИА Новости

Как считает эксперт, переговорный процесс будет поэтапным.

«На каждом этапе стороны постараются выработать "дорожную карту" по отдельно согласованным аспектам украинского урегулирования», — отметил собеседник агентства.

Раскрыта возможная тема новых переговоров по Украине

При этом аналитик заявил, что Запад все еще давит на Киев, чтобы сорвать мирный процесс.

«Россия все еще называется и представляется угрозой. Но разногласия внутри ЕС уже заявляют о себе, ряд стран открыто выражают несогласие с политикой Брюсселя», — добавил Латифоглу.

Ранее стала известна возможная площадка для второго раунда переговоров России и Украины. Самый вероятный вариант, по информации источника, — Стамбул.

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