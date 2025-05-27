Пока вы спали: КНДР об угрозе «Золотого купола» и продажа русской крепости в Финляндии

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В КНДР назвали американскую систему ПРО "Золотой купол" угрозой

Институт по делам США при МИД КНДР назвал новую систему ПРО "Золотой купол", разрабатываемую Штатами, угрозой для безопасности враждебных Вашингтону государств. В ведомстве также отметили, что система предназначена не для обороны, а для нападения, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Установление новой системы противоракетной обороны США является весьма опасной "угрожающей инициативой", нацеленной на угрозу стратегической безопасности враждебных для них (Штатов - ред.) ядерных государств... Замысел об установлении системы ПРО "Золотой купол"... является не "оборонительной мерой" для реагирования на чью-то "угрозу", а сценарием космической ядерной войны", - говорится в материале.

Отмечается, что "Золотой купол" - это "очередная" попытка милитаризации космоса США.

Захарова пошутила в ответ на заявление Мерца о поставках оружия Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявления канцлера и вице-канцлера ФРГ о снятии ограничений по дальнобойности оружия, поставляемого Украине. Об этом она написала в своем в Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

"Да отберите у них наконец "ложечку для сахара" и "салфетку"! Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны", - написала Захарова.

Трамп рассматривает возможность введения санкций против России, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. Ограничения, скорее всего, не будут включать банковские санкции, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

"Президент Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе", - говорится в публикации.

Как рассказали источники издания, новые ограничения, скорее всего, не будут включать банковские санкции, обсуждаются другие варианты.

В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за один евро, сообщает Yle

В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за один евро. В ней планируют открыть музеи, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиовещатель Yle.

"Город Котка выкупил крепость Kyminlinna (Кюменегород. — Прим. ред.), которая долгое время оставалась закрытой", — говорится в сообщении.

Продажу осуществила госкомпания Senate Properties. Планируется, что территорию крепости будут использовать в рекреационных целях, при этом там будут работать музеи, проводиться турпоездки и различные мероприятия.

Киев увеличил число ударов БПЛА самолетного типа, заявил Мирошник

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские военные на минувшей неделе существенно увеличили число беспилотников самолетного типа, отправляемых для нанесения ударов по гражданским объектам, пишет РИА Новости.

"На минувшей неделе ВФУ существенно увеличили число беспилотников самолетного типа, отправляемых для нанесения ударов по гражданским объектам на значительном удалении от линии боевого соприкосновения", - сообщил Мирошник в еженедельном докладе.

По информации посла по особым поручениям, только за двое суток 21 и 22 мая над российскими регионами силами ПВО были сбиты 485 БПЛА различных типов, из них 63 – над Московской областью.