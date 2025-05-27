Заявления Запада о слабости России не имеют ничего общего с реальным положением, считает полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Он раскритиковал подобные утверждения на своем YouTube-канале.

«С одной стороны нам говорят, что Россия уже выдохлась и почти проиграла, а затем они говорят, что через два года она сможет напасть на НАТО», — отметил Дэвис.

Он подчеркнул, что любые заявления о слабости РФ и ее близости к поражению напрямую противоречат реальности.

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Ранее Дэвис рассказал, что Запад находится в заблуждении, делая громкие заявления о скором поражении России.