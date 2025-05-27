Американский экономист Ричард Вольф, профессор Массачусетского университета, заявил о серьезных просчетах западных стран в их противостоянии с Россией. В своем выступлении на YouTube эксперт отметил, что Запад одновременно недооценил способность России вести масштабные боевые действия и переоценил эффективность экономических санкций.

По словам Вольфа, западные страны проигнорировали ключевые факторы, включая значительное превосходство России в человеческих ресурсах и промышленном потенциале. Экономист подчеркнул, что российские возможности по производству вооружений, включая ракеты и беспилотники, оказались намного выше ожиданий.

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Вольф также обратил внимание на неготовность западных элит признать свои стратегические ошибки. Он связал это с избыточной самоуверенностью и неспособностью адекватно оценивать ситуацию в условиях неопределенности.

Ранее сообщалось, что Россия может нарастить производство "Герань-2" до 500 дронов в сутки.