WSJ: Трамп обдумывает возможность ввести санкции против РФ на этой неделе

Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность ввести санкций против России на этой неделе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что глава Белого дома разочарован действиями президента России Владимира Путина и медленным темпом мирных переговоров. Собеседники издания указали, что ограничения не будут включать новые банковские санкции, но рассматриваются другие варианты давления на российского лидера с целью заставить его пойти на уступки за столом переговоров, в том числе на 30-дневное перемирие. Источники The Wall Street Journal указывают, что Трамп, возможно, решит не вводить новые санкции в отношении Москвы. 26 мая газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в администрации писала, что Трамп заявил об отсутствии планов по усилению санкционного давления на Россию после диалога с ее президентом Путиным.

© Газета.Ru