Аргентина потребовала от Британии пересмотреть статус Фолклендов

Аргентина после передачи Великобританией Маврикию архипелага Чагос вновь напомнила Лондону о необходимости возобновить переговоры о статусе Фолклендских (Мальвинских) островов.

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Об этом говорится в сообщении МИД Аргентины.

«Аргентина снова призывает Великобританию возобновить переговоры о суверенитете Мальвинских островов», — отметили в ведомстве.

МИД Аргентины добавил, что восстановление суверенитета Буэнос-Айреса над упомянутой территорией остается «постоянной целью» внешней политики государства.

В конце мая Великобритания подписала соглашение о передаче суверенитета над спорными и стратегически расположенными островами Чагос Маврикию.

При этом в соответствии с соглашением Великобритания будет выплачивать Маврикию £101 млн (свыше 10,7 млрд рублей) в год за аренду военной базы сроком не менее 99 лет.

Как заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, эта база, которой управляют американские войска, имеет решающее значение для британской борьбы с терроризмом, а также является основой британской безопасности.