В Вашингтоне парад в честь антигитлеровской коалиции прошел без флага России

Участники парада в День Поминовения в США, почитающий память о погибших в войнах американцах, пронесли флаги государств антигитлеровской коалиции, при этом флага России на параде не оказалось. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

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Знаменосцы, маршировавшие под баннером с надписью «Салют союзным странам Второй мировой войны», несли флаги стран, которые противостояли державам «оси». Отмечается, что на параде в Вашингтоне отсутствовал не только флаг России, но и ряда других стран-участниц коалиции.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во Второй мировой войне победили именно Соединенные Штаты, а другие страны лишь помогали им. В ходе выступления перед американскими военными в Катаре Трамп упомянул военные парады, прошедшие в западных странах в честь 80-летия победы во Второй мировой войне.