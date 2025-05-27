В КНДР высказались об американской системе ПРО «Золотой купол»

Институт по делам США при МИД КНДР назвал новую американскую систему противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» угрозой для безопасности враждебных Вашингтону государств. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

© Лента.ру

Как считает Пхеньян, данная система ПРО является не оборонительной мерой, а предназначена для нападения. В частности, власти КНДР назвали «Золотой купол» очередной попыткой милитаризации космоса Соединенными Штатами. Подобная разработка, отметил северокорейский МИД, вызывает глобальную стратегическую нестабильность и дисбаланс сил.

Трамп объявил о начале реализации проекта системы ПРО "Золотой купол"

20 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планируют ввести в эксплуатацию «Золотой купол» в течение трех лет. Предполагается, что будет создана группировка, насчитывающая от 400 до 1000 спутников, которые будут отслеживать ракетные пуски по всей планете.

При этом ранее вице-командир космических операций в космических силах США, генерал Майкл Гутлайн сообщил, что «Золотой купол» находится в стадии планирования. Разработкой системы ПРО займутся несколько организаций в рамах Пентагона, их список обсуждается, как и дальнейшая их деятельность.