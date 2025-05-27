Основной причиной, по которой мирное урегулирование украинского конфликта не представляется возможным, стал президент Владимир Зеленский, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук. В своем Telegram-канале он рассказал о способе разрешить конфликт.

© Lenta.ru

«Убираем первопричины, и тогда мир за 24 часа! (...) Можно соглашаться или спорить с утверждением о том, что для достижения мира между Россией и Украиной необходимо устранить первопричины войны. Но существует причина еще более первичная. (...) И этой основной причиной и преградой для достижения мира является сама фигура Зеленского», — указал парламентарий.

Дмитрук добавил, что пока Зеленского не отстранят с поста президента, никакие переговоры не помогут завершить конфликт.

Рубио признался, почему США хотят урегулировать украинский конфликт

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский хочет уничтожить Украину. Его цель заключается в снятии с себя ответственности перед государством, считает он.