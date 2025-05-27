Во Франции сделали неутешительный вывод после инцидента с пощечиной Макрону

Первая реакция Елисейского дворца на ролик, на котором президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены Брижит, является весьма показательной, заявил французский политик Флориан Филиппо. Он напомнил в разговоре с RT, что изначально достоверность видео отрицалась.

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Политик указал, что французские власти перестали врать лишь после того, как кадры инцидента появились в западных новостных агентствах.

«Сейчас их поймали с поличным. Мы знаем, что они соврали. Кроме того, мы видим, что французские СМИ только и делают, что повторяют пропаганду и официальные сообщения Елисейского дворца», — высказался Филиппо.

По его мнению, эта ситуация говорит о том, что «если Макрон солгал в этот раз, значит, он лжет очень часто».

Французские политики высмеяли Макрона за пощечину

Инцидент с пощечиной французскому президенту произошел 26 мая в ходе визита Макрона во Вьетнам. Изначально Елисейский дворец настаивал, что видео могло быть сгенерировано искусственным интеллектом и якобы распространено пророссийскими аккаунтами в соцсетях.