Германия решила не сообщать публично о поставках Киеву определенных видов оружия

Власти ФРГ не будут информировать общественность о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) определенных видов оружия. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль во время визита в Португалию.

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Таким образом он ответил на вопрос о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.

«Мы не будем делать заявлений об отдельных боевых системах», — подчеркнул Вадефуль.

В ФРГ выступили с заявлением об изменении курса по дальнобойному оружию для ВСУ

Глава МИД ФРГ пояснил, что Берлин не хочет, чтобы Москва знала о его конкретных действиях в деле оказания помощи Киеву.

Ранее вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что политика страны в отношении дальнобойности поставляемого Украине оружия не изменилась. По его словам, никаких новых договоренностей, выходящих за рамки политики предыдущего правительства, нет.