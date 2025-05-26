Стало известно, с кем перед убийством встречался экс-советник Януковича

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов незадолго до его убийства провел в Киеве закрытые встречи с представителями власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское СМИ.

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В частности, Портнов встретился с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Семеном Кривоносом. Других подробностей его визита в Киев, как и точные даты не приводятся.

Ранее сообщалось, что Портнов находился на Украине 17 и 18 мая, где встретился с чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов. Утверждалось, что он прибыл в Киев и общался с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком. Также отмечалось, что Портнов выставил им какие-то условия, связанные с компроматом на них.

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Напомним, что Портнов был убит 21 мая в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон в Испании. На данный момент информации о задержании подозреваемых в рамках этого дела не поступало