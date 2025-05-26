Джорджеску объявил, что уходит из политики

Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил о намерении уйти из политики и сфокусироваться на своей семье. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным портала, Джорджеску был лидером первого тура президентских выборов в Румынии. Его отстранили от участия в выборах и обвинили в «создании фашистской организации».

Политик заметил, что «мир устал от конфликтов, войн, хаоса, спешки, насилия и чрезмерной политики».

По его мнению, политическая борьба в Румынии привела к депрофессионализации. Он уточнил, что на протяжении многих месяцев внимание людей было приковано к президентским выборам, специалисты оставались в стороне от жизни страны, она беднела.

Джорджеску поблагодарил тех, кто его «поддерживал», а также тех, кто «был против» него, «потому что в этом ценность демократии», и объявил, что прекращает свое «активное участие в политическом процессе».

Экс-кандидат в президенты заметил, что решил быть «пассивным наблюдателем общественной и социальной жизни». Он добавил, что это не отказ, это выбор, сделанный с уважением к народу и с пониманием текущей ситуации.