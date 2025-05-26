СМИ: сотрудники ЦРУ общались через фан-сайт «Звездных войн»

Сотрудники ЦРУ использовали для связи сайт, замаскированный под фан-сообщество по «Звездным войнам». Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на 404 Media.

Согласно информации издания, таким образом агенты ЦРУ поддерживали связь в разных странах. При этом, у ведомства было еще несколько подобных сайтов, которые маскировались под что-то безобидное — сайты о кино, музыке и спорте.

Помимо агентов ЦРУ, на сайт могли зайти и простые пользователи — для доступа к секретной части необходимо было ввести особый код. Кроме того, сайты были нацелены на несколько стран — Германию, Францию, Испанию и Бразилию.

Ранее замглавы ЦРУ назвал Китай экзистенциальной угрозой для безопасности США.