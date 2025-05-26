В ФРГ выступили с заявлением об изменении курса по дальнобойному оружию для ВСУ

Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль (СДПГ) в ходе пресс-конференции опроверг изменение курса Берлина в вопросе ограничений на дальность украинских ударов немецким оружием по российской территории. Об этом пишет ТАСС.

В понедельник, 26 мая, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин якобы снимает всякие ограничения на дальность украинских ударов немецким оружием по территории РФ. По словам политика, аналогичное решение приняли Франция, Великобритания и США.

«Что касается дальности действия [поставляемого ВСУ оружия], то я хочу сказать, что нет новой договоренности, которая бы выходила за рамки того, что делало предыдущее правительство», — подчеркнул Клингбайль.

Депутат Бундестага от фракции СДПГ Ральф Штегнер заметил, в свою очередь, что публичные заявления главы кабмина о снятии лимитов на дальность ударов немецким оружием по РФ «не приносят пользы».

«Я в целом считаю неправильным все, что расширяет войну», — отметил депутат.

По словам парламентария, он выступает за активизацию дипломатических усилий.

В ФРГ отреагировали на решение Мерца по поставкам оружия Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что решение о снятии ограничений на применение дальнобойного оружия потенциально опасно и идет вразрез с попытками урегулирования.