Джорджеску объявил, что уходит из политики

Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску, отстранённый от участия в выборах, объявил об уходе из политики.

«Выборы президента Румынии закончились. В связи с этим я принял решение прекратить своё активное участие в политическом процессе», — цитирует ТАСС видеообращение Джорджеску в соцсетях.

По его словам, теперь он намерен сосредоточиться на своей семье.

Джорджеску был лидером первого тура президентских выборов в Румынии. Его отстранили от участия в выборах и обвинили в создании фашистской организации.

Ранее газета Politico сообщала, что в Румынии готовили госпереворот после отмены победы Джорджеску.