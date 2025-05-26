Литовцы начали покидать Сувалкский коридор после слов Мерца

Жители приграничья Польши и Литвы начали массово покидать регион после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по России. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Утверждается, что ситуация в Сувалкском коридоре, соединяющим Литву и Польшу и одновременно разделяющим Белоруссию и Калининградскую область России, начала резко обостряться. Местные жители опасаются возможного нападения РФ на уязвимый регион, чье взятие позволит изолировать Прибалтику от остальных стран НАТО.

«Мы не хотим быть первыми, по кому ударят», — передает газета слова одного из переселенцев.

Власти Литвы и Польши пока не сообщали о планах эвакуации, однако на местах усиливается присутствие военных.

Ранее Литва начала модернизировать и укреплять Сувалкский коридор для защиты от нападения России на НАТО.